Japanse prinses op museumbezoek in Den Haag

De Japanse prinses Kiko heeft zich zaterdag verdiept in een aantal Nederlandse kinderboeken. De schoondochter van keizer Akihito bracht in Den Haag een bezoekje aan het Kinderboekenmuseum en kreeg meer te horen over bekende figuren als Nijntje en Kikker.

Voor Kiko, die zich sterk maakt voor jeugdliteratuur en leesbevordering, gingen de deuren van het Kinderboekenmuseum wat eerder open. De prinses bekeek de tentoonstelling ‘ABC met de dieren mee’, waarin kinderen van twee tot en met zes jaar kennismaken met de leukste kinderboekenbeesten. Daar stond ze oog in oog met onder meer Nijntje, Rupsje Nooitgenoeg en Kleine IJsbeer.

Ook dompelde Kiko zich onder in de wereld van Max Velthuijs’ Kikker, in de tentoonstelling Ik ben Kikker. De prinses maakte onder meer een praatje met Rat, een van de vrienden van Kikker. Daarnaast bekeek ze de interactieve opstelling Papiria. Na afloop van de rondleiding door het Kinderboekenmuseum sprak Kiko met een aantal vooraanstaande personen uit de wereld van de jeugdliteratuur.

Kiko trouwde in 1990 met de Japanse prins Akishino, de tweede zoon van keizer Akihito en keizerin Michiko. Kiko is na haar schoonmoeder de tweede burger ooit die met een lid van de Keizerlijke familie trouwde.