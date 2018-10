Prinses Ayako verdwijnt maandag door haar huwelijk, net als een trits Japanse prinsessen eerder, uit beeld. Ze gaat voortaan als gewone burger, mevrouw Ayako Moriya, door het leven. Haar verandering in status, opgelegd door de huiswetten van het keizerhuis, wordt alleen in het begin verzacht door een mede door de regering bepaalde eenmalige uitkering.

Omdat prinses Ayako door haar huwelijk geen deel meer uitmaakt van het keizerhuis, is de bruiloft een bescheiden aangelegenheid waar anders dan bijvoorbeeld eerder dit jaar bij de trouwerijen van prins Harry of prinses Eugenie in Engeland, de familie grotendeels afwezig is. Ayaho heeft afgelopen vrijdag al afscheid genomen van keizer Akihito en keizerin Michiko, en even belangrijk, van de keizerlijke voorvaderen in de aan hen gewijde heiligdommen.

Ayako ontmoet haar bruidegom maandag in het Meji heiligdom in Tokio. Ze draagt voor de plechtigheid een kimono, een zogenoemde kouchiki. Ze wordt in elk geval vergezeld door haar moeder prinses Hisako – ook wel naar de naam van haar in 2002 overleden man prinses Takamado genoemd – en haar nog ongehuwde oudste zus prinses Tsuguko. Niet duidelijk is of de eerder getrouwde zus Noriko aanwezig mag zijn.

Op dinsdag is er een bruiloftsfeest in een hotel in Tokio, waar Ayako officieel wordt verwelkomd in haar nieuwe familie. Maar naar verluidt komen ook kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako langs om de dan ex-prinses en haar man geluk te wensen.