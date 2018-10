De Japanse keizerlijke familie verliest maandag een lid. Niet door overlijden maar door huwelijk. Prinses Ayako trouwt in het Meji heiligdom in Tokio met Kei Moriya, werknemer van scheepvaartbedrijf Nippon Yusen KK. De naoorlogse keizerlijke regels bepalen dat een prinses die met een burger huwt met haar jawoord automatisch haar status en titel kwijtraakt. Dat is bij Ayako, een achternichtje van keizer Akihito, ook het geval.

De bruid krijgt een afkoopsom mee van 830.000 euro, als een soort compensatie voor het verlies van haar keizerlijke waardigheid. Het bedrag is eerder deze maand vastgesteld in een besloten bijeenkomst van de Economische Raad van het Keizerlijk Huis, waarin onder anderen premier Shinzo Abe zitting heeft. De hoogte van de uitkering wordt mede bepaald door de positie van de bruid binnen de keizerlijke familie. Prinses Sayako bijvoorbeeld, de dochter van het keizerpaar, kreeg in 2005 een aanzienlijk hoger bedrag.

De regels zijn destijds opgesteld door de Amerikaanse bezetter van Japan, die weliswaar geen einde durfde te maken aan de monarchie maar het aantal leden van het keizerhuis wel tot een minimum wilde beperken. Zo werden alle zijtakken van hun status ontdaan en werd de bepaling ingevoerd dat trouwende prinsessen ook buiten de boot zouden vallen, tenzij ze met een prins zouden trouwen. Maar die waren er na de grote schoonmaak niet meer.

Vrouwen

Wat de Amerikanen destijds niet konden voorzien was dat in de volgende generatie van het keizershuis vrijwel alleen maar vrouwen geboren zouden worden. Keizer Akihito kreeg weliswaar nog twee zoons, Naruhito en Akishino, maar op hun beurt kregen zij drie dochters en maar één zoon, Hisahito.

Na het uittreden van Ayako bestaat het keizerhuis nog uit 18 leden, inclusief de hoog bejaarde keizer en zijn broer en nog zes huwbare prinsessen. Plannen om de huiswetten te veranderen zijn er echter nog niet. De aanstaande keizerin Masako zou daar ook tegen zijn omdat ze voor haar enig kind prinses Aiko een toekomst buiten de keizerlijke kooi wenst.