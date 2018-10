Drie woorden in Maori en Meghan had haar gehoor zondagavond in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland in extase. ‘Tena koutou katoa’, zei de hertogin van Sussex ter begroeting in een toespraak bij een receptie bij premier Jacinda Ardern. Daar werd gevierd dat Nieuw-Zeeland 125 jaar geleden als eerste land ter wereld het algehele vrouwenkiesrecht invoerde.

“De prestaties van de vrouwen die campagne voerden voor hun stemrecht en die de eersten ter wereld waren om dit te bereiken, worden universeel bewonderd. Ik verheugde me op deze speciale gelegenheid en dacht na over het belang van deze prestatie, maar ook over de grotere impact van wat dit symboliseert”, aldus Meghan.

“Stemrecht gaat niet alleen over het recht om te stemmen, maar ook over wat dat vertegenwoordigt: het fundamentele recht van de mens om te kunnen deelnemen aan de keuzes voor de eigen toekomst en die van de gemeenschap”, vervolgde de hertogin. “Dus bravo Nieuw-Zeeland, dat 125 jaar geleden werd gezorgd dat vrouwen dit recht kregen.”

Meghan en echtgenoot prins Harry waren eerder op de dag vanuit Sydney aangekomen in Nieuw-Zeeland, de laatste halte bij hun reis die eerder naar Australië, Fiji en Tonga voerde. Bij Government House was een traditionele Maori-begroeting, met haka en hongi (neuskus) en later legde het paar een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Pukeahu National War Memorial Park.

Harry en Meghan blijven tot donderdag in Nieuw-Zeeland en gaan ook nog naar Auckland en Rotorua.