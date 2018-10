Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag Thom de Graaf beëdigd. Hij werd eerder al benoemd tot nieuwe vicepresident van de Raad van State. De Graaf volgt in die invloedrijke functie Piet Hein Donner op, die later deze week met pensioen gaat.

Donner neemt woensdag afscheid tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan voor het kabinet en tegelijkertijd de hoogste bestuursrechter van het land. Daarbij is ook de koning aanwezig – hij is voorzitter van de Raad van State – en de koningin.

De Graaf begint donderdag aan zijn nieuwe klus. Hij was eerder onder meer fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer en daarna minister en vicepremier in het tweede kabinet-Balkenende.