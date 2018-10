Keizer Akihito en keizerin Michiko ontbraken maandagmorgen zoals verwacht bij het huwelijk van hun achternichtje prinses Ayako, sinds haar jawoord mevrouw Ayako Moriya. Het keizerpaar was op dat moment in Nankoku, op het zuidelijke eiland Shikoku, en vloog pas later op de dag terug naar Tokio.

Akihito en Michiko brachten een bezoek aan het Center for Advanced Marine Core Research van de universiteit van Kochi. In het onderzoekscentrum wordt onder meer sediment op de oceaanbodem bestudeerd, alsmede levende organismen die zich onder de oceaanbodem bevinden en hoe aardbevingen en tsunami’s tot stand komen.

Volgens de keizer was het uitstapje zeer leerzaam geweest. Hij was al sinds zaterdag in dit deel van Japan, waar ze ook het Bosbouw College bezochten en zondag aanwezig waren bij de 38ste editie van het mariene festival dat is gewijd aan de bescherming van de visstanden en het behoud van zeeën, rivieren en meren.

Akihito en Michiko hebben dit festival, dat steeds in een andere prefectuur wordt gehouden, bijna elk jaar bijgewoond sinds 1981, toen ze nog kroonprinselijk paar waren. “Dit is de laatste keer”, aldus de keizer. Volgend jaar neemt zijn zoon en opvolger Naruhito het over. Ook het nationale sportfestival en de nationale boomplantdag zijn voortaan voor rekening voor de op 1 mei 2019 aantredende nieuwe keizer.