Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich maandag via sociale media gericht tot de deelnemers aan de zaterdag in Sydney afgesloten Invictus Games. Het koningspaar is ,,trots op de Nederlandse sporthelden”.

,,Welkom thuis! Wij kijken uit naar de volgende editie in Nederland in 2020!”, voegden koning en koningin er aan toe. In Sydney, waar de hertog en hertogin van Sussex het sportfestijn afsloten, werd het stokje overgedragen aan Den Haag, dat voor de vierde editie van de door prins Harry opgezette spelen voor gewonde militairen tekent.

Eerdere edities werden gehouden in Londen (2014) en Toronto (2016).