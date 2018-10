Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg is maandag aan het begin van haar driedaagse humanitaire reis naar Libanon in het presidentieel paleis in Beiroet ontvangen door president Michel Aoun. Die had een kort onderhoud met Maria Teresa.

De reis geldt als voorbereiding op het forum ‘Stand Speak Rise Up’ dat volgend jaar maart onder auspiciën van de groothertogin in Luxemburg wordt gehouden en dat is gericht op het beëindigen van seksueel geweld in met name ‘fragiele’ gebieden, zoals oorlogs- en conflictzones.

Maria Teresa praat in Libanon, waar vluchtelingen en ontheemden een kwart van de bevolking vormen, in een vluchtelingenkamp, ziekenhuis en een ‘safe house’ met slachtoffers van seksueel geweld uit onder andere Syrië. Zij wil hun verhalen horen en getuigenissen verzamelen om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar gerechtigheid en eerherstel.

Ook heeft ze een gesprek met organisaties die microkrediet verlenen waardoor het leven van de vluchtelingen kan worden verbeterd. Maria Teresa maakt ook kennis met verschillende stichtingen en hulporganisaties die ze in de toekomst met haar stichting wil ondersteunen.