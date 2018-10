Máxima spreekt via video in Colombia

Koningin Máxima heeft maandag via een videoboodschap de deelnemers aan het Foro Mic toegesproken. Bij deze grote bijeenkomst in het Puerta de Oro Centro in het Colombiaanse Barranquilla wordt de komende dagen gepraat over verbetering van de toegankelijkheid van financiële diensten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De koningin hield haar van tevoren opgenomen toespraak bij de openingssessie van het Forum als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een functie waarin ze die toegankelijkheid wereldwijd bepleit en aanmoedigt. Onder haar gehoor bevond zich ook de Colombiaanse president Iván Duque en tal van beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de financiële en financieel-technische sector.

Máxima gaat voor haar werk regelmatig op reis, maar ze maakt even vaak ook gebruik van videoboodschappen en videovergaderingen. In haar boodschap stipte de koningin de vooruitgang aan die in Latijns-Amerika de laatste jaren is geboekt. Maar dat was niet in alle landen het geval. Er waren ook landen waar nu meer mensen zijn uitgesloten dan enkele jaren geleden.

Bankrekening

In totaal gaat het in Latijns-Amerika om 200 miljoen mensen die bijvoorbeeld geen verzekering kunnen afsluiten, een lening kunnen krijgen, of kunnen sparen, geld overmaken of zelfs maar een bankrekening openen. In haar werk echter had Máxima ook in Latijns-Amerika genoeg voorbeelden gezien waarbij met technisch vrij eenvoudige middelen ondernemers en hun klanten toch konden profiteren van financiële diensten.

Om iedereen op die manier te bereiken was goede samenwerking nodig tussen overheid en private sector, waarbij ruimte moest worden gelaten voor innovatieve oplossingen en technieken zonder daarbij zaken als veiligheid en privacy uit het oog te verliezen, aldus de koningin.