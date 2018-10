Jelle van der Steen stal zaterdag bij de Invictus Games niet alleen een kus van Meghan, hertogin van Sussex, hij was ook nog haar redder in nood. De rolstoelbasketballer behoedde de hertogin naar eigen zeggen voor een val. “Ze leunde naar voren, ik hield haar tegen anders was ze gevallen”, liet Jelle weten aan Omroep Brabant.

Dat zijn ‘cheeky kiss’ de wereld over zou gaan, had de rolstoelbasketballer totaal niet verwacht. “Ja, what the fuck! Dat was niet de bedoeling.” Na afloop van de finale, die het Nederlandse team verloor van de Verenigde Staten, maakten de sporters kennis met Harry en Meghan. De hertogin gaf de zilveren medaillewinnaars een hand, toen Jelle zijn momentje pakte en met een kus op de wang van Meghan het protocol brak.

Jelle, die na de kus zijn tong uitstak en een duim omhoog stak, zegt dat hij Meghan niet zonder toestemming zoende. “Ik vroeg het netjes, en ze ging akkoord!”