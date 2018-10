Dit jaar had voor de Spaanse koninklijke familie een feestjaar en een jaar van verzoening moeten worden. Feest omdat zowel koning Juan Carlos (5 januari) als koningin Sofia (2 november) een bijzondere mijlpaal had te vieren: tachtig jaar. Het hof besloot ze extra in het zonnetje te zetten nadat het koningspaar sinds de troonswisseling in 2014 in de luwte was gezet, om de nieuwe koning Felipe ruimte te geven uit hun schaduw te treden.

Van tevoren werd aangekondigd dat Juan Carlos en Sofia weer bij een aantal nationale evenementen aanwezig zou zijn, en in januari was dat ook het geval. Maar nu het jaar bijna voorbij is en de verjaardag van koningin Sofia zich aandient, concluderen de Spaanse media dat van de goede voornemens weinig terecht is gekomen. Deze week bijvoorbeeld ontbreken ze in het parlement bij de viering van de veertigste verjaardag van de afkondiging van de grondwet, die toch mede door Juan Carlos tot stand kwam.

Juan Carlos en Sofia zijn dit jaar acht keer samen gezien, inclusief zijn verjaardagslunch en de gezamenlijke kerkgang met Pasen op Mallorca toen het bijna tot een handgemeen kwam tussen koningin Letizia en haar schoonmoeder. Kort daarna kwam de koning-emeritus in opspraak vanwege uitlatingen van zijn ‘vriendin’ Corinna over vermeende belastingontduiking. Reden voor het hof om Juan Carlos ver uit de buurt te houden van Felipe en aan te moedigen om het in de zomervakantie geplande weekje zeilen in Mallorca over te slaan.

Schijnwerpers

Sinds juni is Juan Carlos niet meer officieel in het openbaar verschenen. Hij mocht ook niet naar de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president. Vrijdag bij het verjaardagsconcert is hij voor het eerst weer welkom. Koningin Sofia is niet helemaal uit de schijnwerpers verdwenen. Afgelopen week nog kreeg ze een spontane tien minuten durende staande ovatie in het Teatro Real in Madrid, als dankbetuiging voor haar inzet voor de Spaanse cultuur in de afgelopen veertig jaar.

In opiniepeilingen scoort ze hoger dan wie ook in de koninklijke familie, mede vanwege haar waardigheid onder de ontrouw van haar man en het onheuse gedrag van haar schoondochter. Maar dat leverde recent ook scherpe kritiek op in een ter gelegenheid van haar verjaardag verschenen boek, waarin werd gesteld dat ze als echtgenote, moeder en grootmoeder had gefaald.

Sfeer

Hoe de sfeer vrijdag zal zijn bij de verjaardagslunch is onderwerp van speculatie. Het ‘zwarte schaap’ van de familie prinses Cristina wordt verwacht. Eerder dit jaar vetode het paleis haar aanwezigheid bij de lunch voor Juan Carlos omdat haar man Iñaki Urdangarin toen nog niet in de cel zat voor zijn malversaties. Ook de Griekse familie van Sofia is uitgenodigd en dat zou Letizia oog in oog brengen met kroonprinses Marie-Chantal, die na het incident met Pasen fel uithaalde naar de Spaanse vorstin.

Misschien dat papieren borden het veiligst zijn voor het geval de gemoederen hoog oplopen. Of een ingenieuze tafelschikking, zodat Letizia zowel Cristina als Marie-Chantal niet hoeft te zien, al blijven er dan nog genoeg andere familieleden over die ze niet mag. ’s Avonds vergezelt het nieuwe koningspaar de jarige en haar man naar het feestconcert.