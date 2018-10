Na het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk verheugde het koninklijk paar zich op een paar dagen rust en quality time met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane.

Sinds 2012 zijn koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de eigenaren van een villa in Griekenland. De luxe villa heeft uitzicht op zee en is van alle gemakken voorzien. Sterker nog: de villa is een architectonisch hoogstandje aan de baai van Doroufi.

De Duitse fotograaf Manfred Rieker ontwierp zijn huis aan de Griekse rivièra in Porto Heli als een halfopen fotostudio met zomerverblijf. Een fotobureau dat gespecialiseerd is in architectuur omschrijft de ligging van de villa als ‘Het spectaculaire zonlicht wordt geaccentueerd door de reflectie van de zee’. Dure reclamecampagnes als die van Roche of Mercedes zijn daar gefotografeerd. Het huis is minimalistisch en modern gedecoreerd. Het vakantieverblijf staat in de buurt van Doroufi ten westen van Kranidi op de Peloponnesos.

Bekende buren

In Nederland heeft het paar buren als prinses Margarita, prins Floris en (iets verderop) prins Pieter Christiaan, op het Griekse schiereiland zetten Vladimir Poetin, koningin Sofía en Sean Connery, voormalig 007, graag voet aan wal. Niet zo verwonderlijk het is een plek die nog niet ontdekt is door massatoerisme, maar wel van alle gemakken van the rich and famous voorzien is. Dicht bij de zomerresidentie van de koning en koningin ligt een vliegveld waar ook privévliegtuigen kunnen landen. De haven van Porto Heli is in de zomer een geliefde pleisterplaats van chique plezierjachten. Want al voordat de internationale jetset dit gebied ontdekte, legden machtige Griekse families hier aan. Ook de kinderen van de Griekse ex-koning Constantijn zijn al jarenlang graag geziene gasten.

De aankoop bestaat uit drie geschakelde huizen op vierduizend vierkante meter grond. Die extra ruimte is ideaal voor de beveiligers en eventuele logees. Het huis heeft een privézwembad, een eigen aanlegsteiger en zelfs een privéstrand. De kustwacht zal ongenode gasten weren om privacy te kunnen waarborgen. Vanaf het huis loopt een natuurstenen pad naar het privéstrand. Een groot metalen hek verhindert inkijk en toegang door ongenode gasten.

Griekse Cultuur

Met de boot of de helikoper kan het gezin uitstapjes maken naar de eilanden als Hydra, Paros en Spetses. Op dit laatste eiland waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2010 te gast bij het huwelijk van de Griekse prins Nikolaos met Tatiana Blatnik. Maar ook Didima, een Grieks heiligdom en bekende orakelplaats van de god Apollo aan de westkust van Turkije, is nog geen 30 kilometer van het koninklijke lustoord verwijderd. Byzantijnse steden, Myceense paleizen en Venetiaanse burchten liggen allemaal op korte afstand.