Meghan, hertogin van Sussex, kwam dinsdag in Auckland een bekende tegen. Hannah Sergel wachtte urenlang in de kou en regen op Meghan, met wie ze via Instagram geregeld contact had.

Hannah hoopte de aandacht van de hertogin te trekken met een bord waarop stond: het is Hannah van Instagram. En dat lukte. Meghan zag Hannah staan en gaf haar een knuffel, tot grote blijdschap van de Nieuw-Zeelandse. “Dit was het hoogtepunt van mijn leven”, liet Hannah weten op Twitter. Na haar korte praatje met de hertogin was Hannah naar eigen zeggen helemaal van slag. “Ik was er zo ondersteboven van dat de minister-president van Nieuw-Zeeland me moest troosten.”

Minister-president Jacinda Ardern vergezelde Meghan en haar man prins Harry dinsdag in Auckland, waar het stel een liefdadigheidsinstelling voor kinderen en het Auckland War Memorial Museum bezocht. Ook maakten de hertog en hertogin van Sussex tijd voor het vele publiek dat voor hen op de been was.

Voor haar verloving met Harry was Meghan heel actief op social media, onder meer met haar eigen lifestyleblog The Tig. Dat veranderde toen ze een relatie kreeg met de prins. Toen de trouwplannen werden aangekondigd stopte Meghan helemaal met social media.