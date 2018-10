Letizia in Genève bij conferentie WHO

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag in Genève de eerste, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) georganiseerde, conferentie over luchtvervuiling en gezondheid bijgewoond. De bijeenkomst had als thema ‘Verbetering van de luchtkwaliteit, bestrijding van klimaatverandering en het redden van levens’. Letizia woonde de plenaire bijeenkomst bij en had daarnaast in de wandelgangen verschillende afspraken.

Ongeveer 91 procent van de wereldbevolking ademt ongezonde lucht in, wat de oorzaak is van ongeveer zeven miljoen doden per jaar. De Wereldgezondheidsvergadering heeft de WHO opgedragen de leiding te nemen in de strijd tegen wat tegenwoordig een van ’s werelds belangrijkste oorzaken van vroegtijdige dood is.