Ondanks de stromende regen tijdens hun bezoek aan Auckland, beleefden Harry en Meghan toch een geslaagde dag in de stad op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland. In het gezelschap van een aantal kinderen van de milieugroep Trees of Survival deden ze een wedstrijd wie zo ver mogelijk kon gooien met een regenlaars. Team Meghan ging uiteindelijk met de winst aan de haal; zij gooide haar laars verder dan Harry, tot hilariteit van de kinderen.

De royals kregen na afloop een paar kleine laarsjes voor hun aanstaande baby cadeau, of zoals de ‘Kiwi’s’ ze noemen: Wellies.

Voorafgaand aan de wedstrijd onthulde het stel een plakkaat waarop stond dat de Redvale’s Carol Whaley Native Bush officieel is toegevoegd aan de Queen’s Commonwealth Canopy, een initiatief dat ervoor zorgt dat huidige bossen duurzaam onderhouden worden en er ook nieuwe planten bijkomen. Zo plantte Meghan een Kōwhai boom, waarvan de bloem verwerkt was in haar sluier die ze droeg tijdens haar huwelijk.