Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn vrijdag 16 november aanwezig bij het Peter Stuyvesant-bal in New York. Vorig jaar moesten ze het jaarlijkse bezoek afzeggen, omdat bij Van Vollenhoven op de dag van het bal een melanoom werd verwijderd in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.

Het bal wordt jaarlijks georganiseerd door de Netherland-America Foundation waar prinses Margriet en Van Vollenhoven beschermpaar van zijn. De opbrengsten van het Peter Stuyvesant-bal worden gebruikt voor studiebeurzen en andere uitwisselingsprogramma’s op het terrein van onderwijs, wetenschap en cultuur.

Donderdag 15 november zijn Pieter en Margriet getuige van het planten van achthonderd tulpenbollen in Corlears Hook Park in Manhattan. Deze bollen zijn op 19 april ter gelegenheid van de Nederlands-Amerikaanse vriendschapsdag aangeboden door de consul-generaal aan de stad New York.