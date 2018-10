De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben een sportieve dag achter de rug. In het kader van het Coach-Coreprogramma van de Royal Roundation brachten zij dinsdag samen een bezoek aan het Engelse graafschap Essex, bij Londen.

De hertog en hertogin van Cambridge hebben een partij tennis gespeeld en aan indooratletiek gedaan. Coach Core is in 2012 opgericht door The Royal Foundation, de stichting van hertog en hertogin van Cambridge en prins Harry. De organisatie helpt jongeren die geen opleiding of baan hebben hun carrière op te bouwen.

Het programma in Essex loopt nu bijna drie jaar. Het koninklijke echtpaar is daar op bezoek om te kijken hoe het gaat met het programma en de samenwerking met lokale ondernemingen. Met twee van de partnerondernemingen, Sport for Confidence en The South Essex Gymnastics Club, hebben Prins Harry en zijn vrouw Catherine kennisgemaakt.

De hertogin van Cambridge was in het koude weer comfortabel gekleed in een zwarte coltrui, een geruit jasje, strakke zwarte jeans en zwarte enkellaarsjes met een kleine hak. Een sterk contrast met de laatste keer dat ze publiekelijk is gezien, tijdens het staatsbanket in Buckingham Palace. Op het banket, dat gehouden werd voor koning Willem-Alexander en Maxima, verscheen Catherine in vol ornaat met de Cambridge Lovers Knot tiara op. De kroon was eerder in het bezit van prinses Diana.