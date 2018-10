Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel vertrekken heeft het? Vorsten geeft antwoord op deze en nog meer vragen. Met in deze aflevering: het Prinselijk Paleis van Monaco.

Sinds 1297 is het Prinselijk Paleis de residentie van het staatshoofd van Monaco. Dit is het enige paleis van de Grimaldi’s, de enige regerende vorstenfamilie met slechts één paleis. Momenteel wordt het bewoond door prins Albert en zijn vrouw prinses Charlène. In 2011 trouwden ze op de binnenplaats van het paleis. Hier bevinden zich twee sierlijke trappen, in de vorm van een hoefijzer, die naar de open galerij van Hercules leiden.

Het paleis is gelegen op de Rots van Monaco, 60 meter boven zeeniveau. Op deze plek werd in 1191 een Genuees fort gebouwd, waar niets van over is. Dankzij vele verbouwingen is het paleis een mix van verschillende stijlen, waaronder barok en classicisme. Het paleis heeft vier torens: St. Mary’s toren, Middelste toren, Zuidelijke toren en de Alle Heiligen toren. De St. Mary’s toren is in de 19de eeuw gebouwd door Charles III om het paleis op een middeleeuws fort te laten lijken.

Bijzondere ruimtes

De blauwe kamer wordt gebruikt voor recepties. De kamer dankt zijn naam aan de wanden die zijn bekleed met blauw brokaat.

Bezoekers kunnen onder andere de troonzaal en de kapel bezichtigen. Boven de troon in de troonkamer hangt het Grimaldiwapen en -motto: Deo Juvante (Latijn voor Met Gods hulp).

Nog meer feiten

Het paleis heeft ruim 200 ramen

In de tuin ligt een zwembad

Elke avond wordt het paleis verlicht

Iedere dag om 11.55 uur vindt voor het paleis de wisseling van de wacht

In alle staatsievertrekken ligt marmer uit Carrara op de vloer

