Drie verse ambassadeurs hebben zich woensdagochtend op Paleis Noordeinde in Den Haag gemeld voor de overhandiging van hun geloofsbrieven. Koning Willem-Alexander ontving achter elkaar de nieuwe vertegenwoordigers van Koeweit, Turkije en IJsland.

Traditiegetrouw ging het ontvangst op het paleis gepaard met het nodige ceremonieel. De koning stelde galarijtuigen ter beschikking en liet de ambassadeurs opwachten door een militaire kapel.

Koning Willem-Alexander ontving als eerste de geloofsbrieven van Abdulrahman Humood Alotaibi, gekleed in nationale dracht, van Koeweit in ontvangst. Daarna was het de beurt aan Şaban Dişli namens Turkije en Gunnar Pálsson, de nieuwe ambassadeur van IJsland.