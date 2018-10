De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun reis door Oceanië achter de rug. Op de zestiende en laatste dag hadden de hertog en hertogin van Sussex nog een vol programma af te werken in de regio rond Rotorua op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland.

De eerste stop was in Ohinemutu waar Harry en Meghan zich nog een keer lieten onderdompelen in de plaatselijke Maori-cultuur. De twee werden getrakteerd op een welkomstceremonie vol dans en muziek en kregen zelfgemaakte mantels omgebonden, waar een van de ouderen van de Ngati Whakeue-stam ruim twee maanden aan had gewerkt.

Harry bedankte de stam voordat hij wegging in de taal van de Maori. “Bedankt voor de prachtige mantel die u zo vriendelijk hebt geschonken aan mijzelf en de hertogin. Deze mantel is een schat die in onze familie zal worden gekoesterd”, zo zei de prins.

Kiwi

De hertog en hertogin van Sussex bezochten later een fokprogramma voor kiwi’s, het nationale symbool van Nieuw-Zeeland. Twee net uit het ei gekomen vogeltjes kregen een naam van het paar. Eentje werd Koha genoemd, wat geschenk betekent, en de ander kreeg de naam Tihei, afgeleid van een lokale spreuk.

In de afgelopen zestien dagen werkten Harry en Meghan 76 agendapunten af. Het paar begon hun reis in Australië, bezocht daarna Fiji en Tonga, keerde nog een keer terug in Australië en eindigde deze week in Nieuw-Zeeland. Het was de eerste officiële reis voor de hertog en hertogin van Sussex als getrouwd echtpaar.