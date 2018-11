Juan Carlos van Spanje is trots op zijn kleindochter Leonor, die woensdag op haar dertiende verjaardag haar eerste toespraak als troonopvolger gaf.

“Ze was erg nerveus, maar ze heeft het voortreffelijk gedaan”, zei Juan Carlos in Santiago de Compostela, waar hij de presentatie bijwoonde van de zeilkampioenschappen in 2020 en 2021.

Leonor hield een toespraak ter gelegenheid van de herdenking van de veertigste verjaardag van de Spaanse grondwet. Volgens Juan Carlos was zijn zoon Felipe nog jonger toen hij zijn eerste openbare verplichting had als troonopvolger. Aan Spaanse media vertelde Juan Carlos dat Felipe nog maar elf jaar oud was toen hij voor het eerst solo optrad.