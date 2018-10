Koningin Máxima mag op 6 december het vernieuwde kantoorgebouw van de Goede Doelen Loterijen openen in Amsterdam. De koningin krijgt daarna als een van de eersten een rondleiding. Ook spreekt ze met betrokkenen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het kantoorpand is recent onder handen genomen en duurzamer gemaakt. Zo zijn op het dak zonnepanelen gezet en wordt regenwater voortaan opgevangen voor gebruik in het pand. Het isolatiemateriaal is gemaakt van schimmels van agrarisch afval. Het gebouw is verder uitgevoerd met innovatieve elektriciteit opwekkende ramen.