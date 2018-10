De zieke kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is dinsdag warm welkom geheten bij de uitreiking van de Nordic Council Literature Prize 2018 in Oslo. Het was haar eerste publieke optreden sinds ze vorige week bekendmaakte dat ze een chronische longziekte heeft.

Bij binnenkomst samen met haar man kroonprins Haakon ging de hele zaal staan en trakteerde het aanwezige publiek haar op een groot applaus. Het was volgens Noorse media duidelijk dat velen blij waren om haar te zien en dat iedereen met haar meeleeft. Het ontvangst deed Mette-Marit ook zichtbaar goed.

Mette-Marit heeft een bijzondere variant van longfibrose. De kroonprinses heeft de ziekte al een tijdje onder de leden, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt omdat de aandoening nu zo’n impact heeft op haar dagelijkse leven dat ze niet meer overal aan mee kan doen.

De Nordic Council Literature Prize wordt sinds 1962 uitgedeeld. Dit jaar mocht Mette-Marit de prijs uitreiken aan de IJslandse auteur Auður Ava Ólafsdóttir.