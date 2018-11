Terwijl haar zus prinses Eugenie geniet van haar wittebroodsweken, had prinses Beatrice woensdag haar eigen lolletje. Ze bezocht een halloweenfeest in hartje Londen en had zich daarbij op bijzondere wijze verkleed.

Echt spookachtig was Beatrice’ outfit niet. De oudste dochter van de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson droeg een lila pruik en blauw-paarse eenhoornhoorn. Op het feestje waren meer bekende Britten aanwezig, onder wie prins Harry’s ex Chelsy Davy.