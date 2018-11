Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn begonnen aan een negendaagse tour door Afrika. De prins van Wales en de hertogin van Cornwall arriveerden woensdagavond in de hoofdstad van Gambia waar hen op de luchthaven van Banjul een welkomstceremonie stond te wachten.

Dansers in kleurrijke gewaden trakteerden Charles en Camilla op een vrolijke aankomst. Op de rode loper stond de Gambiaanse president Adama Barrow en een van zijn vrouwen het Britse koppel op te wachten. Later kregen de prins en hertogin ook een officieel welkom in de stad.

Het is de eerste keer dat Charles en Camilla in Gambia zijn en het bezoek staat onder meer in het teken van de terugkeer eerder dit jaar van Gambia in het Gemenebest. Charles en Camilla doen de komende dagen ook Ghana en Nigeria aan. De twee zijn dan precies op tijd terug in Engeland voor Charles’ zeventigste verjaardag op 14 november.