Prins Charles en echtgenote Camilla zijn bij hun uitstapjes donderdag in de Gambiaanse hoofdstad Banjul uitgebreid toegejuicht en toegezwaaid. Het leek wel of alle schoolkinderen vrij hadden gekregen om langs de kant van de weg te staan toen de prins van Wales en hertogin van Cornwall, die aparte agenda’s afwerkten, zich in de stad verplaatsten.

Gambia is de eerste stop van een ‘royal tour’ naar drie West-Afrikaanse Gemenebestlanden. Voor zowel Charles als Camilla is het de eerste keer dat ze in het vrijwel geheel door Senegal omsloten land zijn. De prins zei vooraf dat hij enorm uitkeek naar de eerste kennismaking met Gambia, dat eerder dit jaar na 22 jaren van dictatuur en een afwezigheid van vijf jaar weer terugkeerde in de ‘Commonwealth’.

De dag begon voor het woensdagavond gearriveerde paar op McCarthy Square, waar Charles tijdens de welkomstceremonie bedankte voor het warme onthaal en tot hilariteit van de aanwezigen ook een aantal woorden in de lokale talen sprak. President Adama Barrow, die in december 2016 aan de macht kwam, uitte zijn enorme blijdschap over de visite en de aandacht van het Britse koningshuis voor zijn land.

Oorlogsmonument

Charles bezocht daarna het opleidingscentrum van het leger terwijl Camilla met First Lady Fatou Bah-Barrow naar de St Teresa’s School in Banjul ging, voor de promotie van een essay-competitie van het Gemenebest. Het paar kwam daarna weer samen voor een kranslegging bij het oorlogsmonument en sloot het bezoek af met een galadiner aangeboden door de president.

Charles en Camilla worden vrijdag verwacht in Ghana en gaan tijdens hun reis ook nog naar Nigeria.