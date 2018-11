Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei heeft donderdag in het paleis Istana Nurul Iman bezoek gekregen van de Thaise prinses Sirindhorn, de zus van koning Vajiralongkorn. Zij is voor een tweedaags studiebezoek in het op Borneo gelegen sultanaat. Bij de ontmoeting wisselden prinses en sultan ook geschenken uit, zo liet het hof in Brunei weten.

Eerder op de dag bezocht prinses Sirindhorn de militaire academie van Brunei. Zij was namelijk gekomen in het gezelschap van een groep vierdejaars Thaise kadetten van de Chulachomklao Koninkllijke Academie, die in haar kielzog net als de prinses ijverig aantekeningen maakten van alles wat ze te zien kregen.

Woensdag had de prinses al uitstapjes gemaakt naar de universiteit van Brunei Darussalam, naar de moskee Omar Ali Saifuddin en naar Kampong Ayer, het in het water gebouwde deel van de hoofdstad Bandar Seri Begawan.