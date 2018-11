De Thaise koning Vajiralongkorn heeft een speciale koninklijke urn beschikbaar gesteld die zaterdag kan worden gebruikt voor het ritueel wassen van de stoffelijke resten Vichai Srivaddhanaprabha. De eigenaar van King Power en van de Engelse voetbalclub Leicester City kwam vorige week zaterdag in Leicester om het leven toen zijn helikopter na afloop van een wedstrijd van de club neerstortte naast het stadion.

King power

Het is gebruikelijk dat de koning begrafenisplechtigheden of onderdelen daarvan sponsort wanneer het gaat om hooggeplaatste functionarissen of vooraanstaande Thai. Vichai Srivaddhanaprabha was de op vier na rijkste man van Thailand en hij had zijn familienaam gekregen van de vorige Thaise koning Bhumibol. Die vond ook goed dat hij de naam ‘King Power’ gebruikte voor zijn omvangrijke zakenimperium dat onder meer was gebouwd op het monopolie op belastingvrije winkels op de Thaise vliegvelden.

De crematie zal ook onder koninklijke auspiciën plaatsvinden, maar daarvoor is nog geen datum vastgesteld. Aansluitend op de rituele wassing die zaterdagavond plaatsvindt in Wat Debsirindrawas Ratchaworawiharn’s Sala Kawi Niramit in Bangkok, wordt voorgelezen uit eeuwenoude boeddhistische teksten, de Abhidhamma. Dat gebeurt elke avond tussen 4 en 9 november, waarbij de koning weer drie nachten sponsort of ondersteunt.