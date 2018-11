Pieter van Vollenhoven vindt dat er een fonds zou moeten komen waarop benadeelde partijen een beroep kunnen doen als een overheidsbesluit achteraf te ingrijpend is. Dat zegt de man van prinses Margriet tegen de NOS naar aanleiding van het verbod op stints.

De rechter in Utrecht beslist donderdag of stints weer de weg op mogen. Er is kritiek op minister Cora van Nieuwenhuizen dat ze na het dodelijke ongeval in Oss te snel het besluit nam om de elektrische wagentjes te verbieden.

“Je kunt je niet permitteren dat zo’n afschuwelijk ongeluk nog een keer gebeurt”, zegt Van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Veiligheid en Maatschappij en oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Maar ook een minister kan vergissingen maken. Als blijkt dat het besluit achteraf anders genomen had moeten worden, dan zou er een pot moeten zijn waaruit je kan putten. Daar zou geld voor gereserveerd moeten worden.”

“Er moet natuurlijk geen misbruik gemaakt worden van zo’n fonds”, vervolgt Van Vollenhoven. “De rechter zou moeten bepalen wat reëel is, wat de minister te verwijten valt, en wie er allemaal aanspraak zouden moeten kunnen maken op dat fonds. Maar als je zo’n buffer niet hebt, dan durven mensen straks geen beslissingen meer te nemen, omdat ze bang zijn voor de financiële gevolgen.”