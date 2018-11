Het racecircuit in Zandvoort heeft van Formula One Management Limited, de eigenaar van Formule 1, een aanbod gekregen om al in 2020 een race te organiseren. Dat bevestigt prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort aan De Telegraaf.

“Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix”, zegt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. “Met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons terdege van bewust dat dit een unieke kans is.” De organisatiekosten voor het evenement zouden naar schatting 30 tot 40 miljoen euro bedragen.

Vorige maand zei racedirecteur Charlie Whiting van de internationale autosportfederatie FIA al dat Circuit Zandvoort maar enkele kleine ingrepen hoeft uit te voeren om het weer geschikt te maken voor een grand prix in de Formule 1.

Circuit Zandvoort wil graag de Formule 1 terug en had daarvoor al plannen ontvouwd. Een rentree is haalbaar, maar dat vergt investeringen van vele miljoenen euro’s. Het zou voor het eerst sinds 1985 zijn dat de Formule 1 weer neerstrijkt in Nederland.