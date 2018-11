De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een dankbericht uitgestuurd voor het overweldigende onthaal dat zij de afgelopen weken hebben gekregen tijdens hun tour door Oceanië.

“Bedankt Nieuw-Zeeland voor de prachtige laatste week”, zo staat in het bericht dat verspreid is door Kensington Palace. “Het was een voorrecht om zoveel vriendelijke ‘Kiwi’s’ te ontmoeten.”

“Australië, Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland – we vertrokken geïnspireerd en zijn herinnerd aan hoe ieder van ons een verschil kan maken”, aldus de hertog en hertogin van Sussex.

Op een bijgevoegde foto poseert Meghan in het bos bij de Redwood Memorial Grove in Rotorua. Dat was woensdag een van hun laatste bestemmingen in Nieuw-Zeeland.