Koningin Máxima spreekt over zelfmoordpreventie

Koningin Máxima was vrijdag aanwezig bij de vrijwilligersdag van de stichting 113 Zelfmoordpreventie. De landelijke organisatie met de hulplijn staat mensen bij die aan zelfmoord denken. Máxima bezocht onder meer het callcenter waar de medewerkers telefoontjes beantwoorden en sprak met enkele van de ruim 200 vrijwilligers en medewerkers over hun werk.

De directeur van 113 Zelfmoordpreventie, Jan Mokkenstorm, werd vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Marjolein Moorman. Hij richtte de stichting tien jaar geleden op.

Vorig jaar hielp de hulplijn 53.307 mensen met een crisisgesprek, 67 procent meer dan in 2016. Het websitebezoek steeg met 40 procent naar meer dan 500.000 bezoeken. De hulplijn 113 Zelfmoordpreventie presenteerde vrijdag ook een speciale app voor mensen die zich zorgen maken of iemand in hun omgeving misschien aan zelfmoord denkt.

Kort na haar bezoek aan Amsterdam werd bekend dat Máxima de komende tijd rust moet houden op doktersadvies. Naar aanleiding van gezondheidsklachten bestaat het vermoeden dat zij een darminfectie heeft.