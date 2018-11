Een terugkeer van de Formule 1 naar het circuit Zandvoort is uiteindelijk goed voor ,,de hele bv Nederland”. Dat zegt Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het Zandvoortse circuit. ,,Er is natuurlijk veel additionele omzet wat het met zich meebrengt. Mega-marketingwaarde, zo’n internationale exposure.”

Vrijdag werd bekend dat de eigenaar van de Formule 1 Zandvoort een concreet aanbod heeft gedaan om vanaf 2020 daar de Grand Prix te organiseren, voor het eerst sinds 1985.

“Voor Zandvoort, voor ons circuit, is het geweldig, omdat het het thuiscircuit van Max Verstappen is. Hij is zo populair. Ik denk dat het heel goed is als er voor hem een thuisrace is”, aldus Bernhard. Dat het een kostbaar evenement is, geeft hij toe. “Dat kun je gedeeltelijk opvangen met ticketverkoop en gedeeltelijk met bedrijven, die daarin natuurlijk kunnen sponsoren. En gedeeltelijk kun je ook kijken of de omgeving een bijdrage kan leveren, wegens de spinoff die het voor de omgeving heeft.”

De provincie Noord-Holland is niet van plan geld te spenderen aan het race-evenement, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten. Eerder vrijdag meldde het kabinet goed te kijken naar het plan (bid) voor Zandvoort. Voor uitzonderlijke sportevenementen is er elk jaar 10 miljoen euro subsidie beschikbaar, maximaal 2,5 miljoen euro per gebeurtenis. Premier Mark Rutte zei dat het bedrijfsleven de komst maar moet betalen. “Wees effe stoer en los dat zelf op”, zei hij.

Volgens Bernhard heeft de F1-organisatie Zandvoort verkozen boven het circuit in Assen om meerdere redenen. “Hier ligt de geschiedenis, de heritage, van Formule 1-races in Nederland. Daarnaast is het die locatie aan de zee, een echt duinencircuit. En we zijn dichtbij grote steden, dus de goede bereikbaarheid per trein en vliegtuig, dat is heel erg mooi.”