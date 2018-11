Abdullah heeft volle agenda in Den Haag

De Jordaanse koning Abdulah II heeft maandag in Den Haag een drukke agenda afgewerkt, zo liet het Jordaanse hof weten. Hij had in de marge van de zogenoemde Aqaba-ontmoetingen niet alleen een ontmoeting met minister-president Mark Rutte, maar onder meer ook met de onder-secretaris-generaal van de NAVO, Rose Gottemoeller, de Portugese minister Eduardo Carbrita en de Britse staatssecretaris voor Europa, Alan Duncan.

Koning Abdullah, die eerder dit jaar nog op officieel bezoek in Nederland was, was zondag al naar Den Haag gereisd aldus een eerdere mededeling van het paleis. Kroonprins Hoessein treedt tijdens de afwezigheid van zijn vader op als regent terwijl de koning tijdens zijn reis onder meer wordt vergezeld door zijn halfbroer prins Hashim, de tweede zoon van wijlen koning Hoessein en koningin Noor.

De Aqaba-ontmoetingen zijn gericht op het gezamenlijk aanpakken van terrorisme. Of zoals koning Abdullah, die de ontmoetingen in 2015 begon, het ziet “op het verbeteren van veiligheid, militaire coördinatie en samenwerking, en het uitwisselen van ervaringen en informatie tussen regionale en internationale partijen om terrorisme in een holistische benadering te bestrijden.”