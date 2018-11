Premier Mark Rutte heeft maandagmiddag een ontmoeting met de Jordaanse koning Abdullah II. Ze spreken onder meer over de relatie tussen beide landen en het stilliggende vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

De koning is in Den Haag om de Aqaba-conferentie bij te wonen. Dat is een initiatief van hem om de internationale samenwerking op het gebied van contraterrorisme te versterken. Premier Rutte zal daar ook bij aanwezig zijn.

Nederland en Jordanië onderhouden nauwe banden. Koning Abdullah II en zijn echtgenote koningin Rania brachten in maart nog een officieel bezoek aan ons land. Nederlandse F-16’s opereren tegen terreurgroep IS vanaf een basis in Jordanië.