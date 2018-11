Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben in de Ghanese stad Kumasi de koning van de Ashanti, een in Zuid-Ghana levend volk, ontmoet. Clarence House verspreidde maandagochtend foto’s van de zogeheten durbar, een traditionele begroetings- en ontmoetingsceremonie in het Manhyia-paleis.

Het Manhyia-paleis is de residentie van de zestiende koning van de Ghanese Ashanti’s, Otumfuo Osei Tutu II. Camilla kreeg tijdens deze derde dag in Ghana traditionele kledij cadeau. Ook werden Charles en Camilla getrakteerd op een dansvoorstelling op het Akwasidae Festival.

De prins van Wales en de hertogin van Cornwall maken een negendaagse tour door Afrika. Ghana is de tweede stop van een ‘royal tour’ naar drie West-Afrikaanse Gemenebestlanden. Het koppel was eerder te gast in Gambia en gaat nog naar Nigeria.

Charles en Camilla komen dinsdag aan in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Een bezoek aan een festival in Lagos behoort tot de hoogtepunten van het bezoek aan Nigeria.