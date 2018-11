Prinses Beatrix onthult woensdag 12 december de nieuwe naam van de landelijke luisterlijn Sensoor. Dat doet de prinses in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Aanleiding voor de naamswijziging is de fusering met de zelfstandige hulplijnen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Vanaf 1 januari vallen alle hulplijnen onder één landelijke organisatie. Via één herkenbaar nummer kunnen de 1500 vrijwilligers jaarlijks zo’n 500.000 oproepen van mensen aannemen die een luisterend oor zoeken bij zorgen, pijn en eenzaamheid.

De telefonische hulpdienst Sensoor bestaat zo’n zestig jaar, de chathulp en e-mailhulp meer dan tien jaar.