Koningin Elizabeth heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar aan haar oudste zoon prins Charles gevraagd om op Remembrance Sunday haar krans van papieren klaprozen te plaatsen bij de Cenotaph, het Britse oorlogsmonument in Whitehall in Londen. De 92-jarige vorstin zal wel bij de jaarlijkse plechtigheid aanwezig zijn, maar kijkt toe vanaf het balkon van het ministerie van Buitenlandse – en Gemenebestzaken.

De herdenking is dit jaar groter en belangwekkender dan anders want zondag is het precies honderd jaar geleden dat op 11 november 1918 – de elfde dag van de elfde maand – om elf uur de kanonnen zwegen ten teken dat de bloedige Eerste Wereldoorlog ten einde was.

Remembrance Sunday – de tweede zondag in november, het dichtst bij 11 november – is oorspronkelijk ook ingesteld om de doden uit deze zogenoemde ‘Grote Oorlog’ te gedenken. Later kwamen daar de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en andere gewapende conflicten, zoals de oorlogen in Korea, Irak en Afghanistan, bij.

De Britse koninklijke familie is altijd royaal vertegenwoordigd bij de plechtigheid. Vorig jaar liet de koningin voor het eerst de kranslegging over aan Charles, terwijl ze zich op het balkon voegde bij haar net gepensioneerde echtgenoot prins Philip. Voor Meghan, de hertogin van Sussex, zal het de eerste keer zijn dat ze bij de herdenking aanwezig is.