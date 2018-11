Prins Charles en Camilla zien af van een bezoek aan de stad Jos tijdens hun reis door Nigeria. De stad is om veiligheidsredenen geschrapt uit het reisprogramma van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall. Dit is gebeurd op advies van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nigeriaanse overheid, meldt The Telegraph.

Charles en Camilla kwamen dinsdag aan in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Jos zou de laatste stad zijn van hun negendaagse reis door West-Afrika die ze donderdag afsluiten. In Jos zou Charles spreken over vredesonderhandelingen in de door conflicten geteisterde regio.

Een bezoek aan een festival in de Nigeriaanse stad Lagos behoort deze week tot de hoogtepunten van het bezoek aan Nigeria. Het laatste bezoek dat Charles aan West-Afrika aflegde was in november 2006.