Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary zijn dinsdag welkom geheten in Rome. Het Deense kroonprinselijk paar werd daar officieel ontvangen door de Italiaanse president Sergio Mattarella. Hij serveerde Frederik en Mary een lunch op het Palazzo del Quirinale.

Na het middagmaal begaven Frederik en Mary zich naar de Thermen van Caracalla, waar het paar een rondleiding kreeg door de ruïnes. Dinsdagavond schuiven de kroonprins en kroonprinses aan bij een welkomstdiner.

Frederik en Mary zijn tot en met donderdag in Rome. In hun kielzog reizen delegaties uit het bedrijfsleven en de politiek mee. Doel van de driedaagse reis is de Deens-Italiaanse banden te versterken.

De Deense troonopvolger en zijn echtgenote gaan nu ze toch in Italië zijn ook langs bij de paus. Donderdag is het stel in Vaticaanstad.