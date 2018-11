Koning opent Caravaggio-expo in Utrecht

Koning Willem-Alexander gaat 15 december op museumbezoek. In het Centraal Museum Utrecht opent hij de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.

De tentoonstelling brengt volgens het museum ‘het Rome van 1600-1630 naar Utrecht’. Werk van onder anderen de Utrechtse kunstenaars Hendrick ter Brugghen, Dirck van Baburen en Gerard van Honthorst is vanaf volgende maand te bewonderen. Het drietal vertrok begin zeventiende eeuw naar Rome en raakte geïnspireerd door de schilderkunst van Caravaggio. Typerend voor zijn werk is de realistische schildertrant en de bijzondere behandeling van het licht (clair-obscur). Met zeventig meesterwerken laat de expositie in het Centraal Museum voor het eerst de Utrechtse caravaggisten naast hun Europese collega’s zien.

Willem-Alexander opent de tentoonstelling op zaterdag 15 december. Vanaf zondag 16 december tot en met zondag 24 maart kan het publiek naar Utrecht, Caravaggio en Europa.