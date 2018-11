Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel vertrekken heeft het? In deze serie geeft Vorsten antwoord op deze en nog meer vragen. Met in deze aflevering: het Kasteel van Laken, de residentie van het Belgische koninklijk gezin.

Filip en Mathilde bewonen sinds hun huwelijke een appartement in een vleugel van het kasteel. Waar precies is nooit bekendgemaakt. Op het domein van Laken staan meerdere kastelen en villa’s. Albert en Paola wonen op loopafstand in Kasteel Belvédère, Astrid en Lorenz wonen in Villa Schonenberg. De tuinen rondom het kasteel zijn net zo groot als Monaco. Ook koning Willem I heeft ooit op het kasteel gewoond, van alle Belgische koningen heeft alleen Albert II niet als koning op het paleis gewoond.

De opdrachtgever van het kasteel is aartshertogin Marie Christine van Oostenrijk, de bouw vond plaats tussen 1782 en 1784. De oorspronkelijke naam was Kasteel van Schoonenberg. In 1804 werd het kasteel gekocht door Napoleon Bonaparte. Op 1 januari 1890 was er een grote brand waarbij de bibliotheek verloren ging, en de koepel van het kasteel instortte.

Koninklijke Serres

Koning Leopold II liet in 1873 de Koninklijke Serres bouwen om de plantencollectie van Leopold I in onder te brengen. De grootste serre, de Wintertuin, is dertig meter hoog en heeft een diameter van zestig meter. In de voormalige Kapelserre is nu een privézwembad. De serres zijn drie weken per jaar geopend voor publiek.

Bijzondere ruimtes

Koningin Elisabeth liet een atelier bouwen om te kunnen schilderen en beeldhouwen.

Koningin Paola heeft het speelpaviljoen voor de kinderen van Leopold III laten opknappen voor haar kleinkinderen. Er is een golfterrein (aangelegd voor Leopold III) en een helikopterloods (aangelegd voor Filip). Onder het terrein bevindt zich een treinstation, een initiatief van Leopold II. Het is nooit gebruikt want na zijn dood heeft Albert I de werkzaamheden stopgezet.

