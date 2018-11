Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken wonen woensdag in Rome een reeks seminars bij over gezondheid, klimaatverandering, water en energie. Ook verstedelijking en duurzame voedselproductie zijn thema’s van de seminars waar 36 bedrijven aan deelnemen.

Het Deense kroonprinselijk paar was woensdag op de tweede dag van hun bezoek aan Italië in Villa Miani in Rome. Daar woonden Frederik en Mary de opening bij van de zakelijke promotiebijeenkomst onder de titel ‘Italy, we think business.”

Frederik en Mary blijven tot en met donderdag in Rome. In hun kielzog reizen delegaties uit het bedrijfsleven en de politiek mee, onder wie de Deense ministers van Buitenlandse Zaken en Gezondheidszorg. Doel van de driedaagse reis is de Deens-Italiaanse banden te versterken.