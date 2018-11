Kroonprins Frederik van Denemarken hoopt dat zijn land in de toekomst net zulke goede betrekkingen zal hebben met Italië als nu het geval is. Dat zei de royal tijdens een toespraak op de tweede dag van zijn bezoek aan het Zuid-Europese land.

Volgens Frederik voelen de Denen zich aangetrokken tot Italië. “De cultuur, het culinaire aspect, de natuur en de rijke geschiedenis van Italië hebben een aantrekkingskracht op ons”, zei Frederik. Hij vertelde zijn gehoor ook dat hij zelf fijne herinneringen aan zijn bezoeken aan het land bewaart. “In Italië vroeg ik Mary ten huwelijk.”

Ook ging de prins in op de al bestaande samenwerking tussen Deense en Italiaanse bedrijven. Die verlopen volgens hem voor beide partijen tot ieders tevredenheid. “Samenwerking tussen Noord- en Zuid-Europa is essentieel om complexe problemen en uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus de kroonprins.

Frederik hield zijn toespraak bij de opening van de zakelijke promotiebijeenkomst Italy, We Think Business. De kroonprins sprak de hoop uit dat Italiaanse bedrijven dat ook denken als ze het over Denemarken hebben.