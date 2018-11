Koning Willem-Alexander heeft woensdag Dirk Achten, de nieuwe ambassadeur van België, ontvangen. De koning begroette de Belgische ambassadeur op Paleis Noordeinde, waar de kapel van de koninklijke luchtmacht bij zijn aankomst het Belgische volkslied speelde.

Diplomaat Dirk Achten (62) is ambtenaar, diplomaat en oud-journalist. Vanaf 1983 werkte hij voor de krant De Standaard, eerst als politiek journalist en vanaf 1993 als hoofdredacteur. In 1999 werd hij er uitgever. In 2002 werd hij politiek actief en werd politiek directeur van de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD).

Koning Willem-Alexander ontving woensdag ook de ambassadeur van De Seychellen. Op het paleis bieden de nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven aan de koning aan. Pas als ze dat hebben gedaan, kunnen ze officieel aan het werk in Nederland.