Prins William heeft de zogeheten Damehood uitgereikt aan Emma Thompson. Het gaat om een van de hoogste onderscheidingen van Groot-Brittannië.

Voor Emma was het extra leuk dat de prins de onderscheiding aan haar gaf. De twee kennen elkaar al jaren. In juni werd al bekend dat de actrice de onderscheiding zou krijgen.

Emma wordt gelauwerd vanwege haar geweldige carrière. Ze speelde in enkele Harry Potter-films en kassuccessen als Love Actually, Sense And Sensibility en Nanny McPhee.