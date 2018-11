Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan Stichting JobHulp in Culemborg. De stichting begeleidt mensen in een achterstandspositie in het vinden van werk.

Stichting JobHulp is in 2014 opgericht om werkzoekenden perspectief te bieden en de stap naar betaald werk te zetten. Vrijwilligers praten in groepen met werkzoekenden over het verlies van een baan. Ook ondersteunen zij hen bij het sollicitatieproces. Deze zogenoemde JobGroups bestaan uit gemiddeld tien personen en duren een jaar.

Willem-Alexander bracht het bezoek als beschermheer van het Oranje Fonds. De organisatie zet zich in voor mensen die zich eenzaam of buitengesloten voelen. Hij bezocht de stichting in de Gelderlandfabriek, een van de locaties waar JobHulp bijeenkomsten houdt.