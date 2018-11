Het is inmiddels een bekende truc: mensen naar een bijeenkomst lokken met de mededeling dat de burgemeester of een minister meer over een bepaald project wil horen. Op het moment suprême verschijnt dan niet de burgervader of bewindsman, maar koning Willem-Alexander. Niemand heeft dan de tijd gehad zenuwachtig te worden en de gesprekken verlopen dan gestroomlijnd. Goed voor de koning, maar ook prettig voor zijn gesprekspartners.

Het was donderdagmorgen in de voormalige Gelderlandfabriek aan de spoorlijn in Culemborg niet anders. De komst van burgemeester Gerdo van Grootheest was aangekondigd, maar hij kwam niet alleen: Willem-Alexander schoof aan bij drie gesprekken met deelnemers en medewerkers van het programma JobHulp, dat mensen die al langer op zoek zijn naar werk helpt de vaardigheden te krijgen om een baan te vinden. Of wanneer dat nog niet lukt in vrijwilligerswerk te stappen.

JobHulp, dat bij een deel van de activiteiten werkt met maatjes, krijgt hulp van het Oranje Fonds dat onder het motto ‘Maatjes Gezocht’ landelijk campagne voert om tal van organisaties en instellingen aan maatjes of ‘buddies’ – vrijwillige helpers – te helpen. Dat was voor de koning, die met koningin Máxima het beschermpaar vormt van het Fonds, aanleiding in Culemborg te komen kijken en vooral te luisteren. Dat deed hij allereerst met initiatiefnemer Jolanda Althuis en de organisaties waarmee ze inmiddels samenwerkt. Daarbij hoorde ook de gemeente Culemborg en de koning wilde onder meer weten hoe die samenwerking in elkaar stak.

Daarna waren er gesprekken met deelnemers aan de zogenoemde Jobgroups, bijeenkomsten waar de vaardigheden, zoals netwerken, jezelf presenteren, cv maken, oefenen van sollicitatiegesprekken, worden geleerd. Willem-Alexander was benieuwd naar de ‘klik’ tussen maatje en degene die ze begeleiden, en kreeg tal van voorbeelden voorgeschoteld. Succesverhalen allemaal. Dat was ook het geval bij de laatste gespreksronde, met instappers in het programma dat vrijwilligerswerk oplevert. Een Venezolaanse biologielerares vertelde opgetogen hoe ze op een basisschool hielp, en zo zelf ook beter Nederlands leerde dankzij de leerlingen. Het moet een opstap zijn naar een latere baan in het onderwijs. Precies waarvoor JobHulp is opgericht.