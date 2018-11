Koningin Máxima gaat woensdag weer aan de slag. Dat valt op te maken uit een persbericht dat de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag heeft verspreid. Daarin wordt aangekondigd dat de koningin op 14 november in Den Haag aanwezig is bij de lancering van Schuldenlab.nl.

Koningin Máxima had voor die dag al een publiek optreden op de agenda staan: zij is ook aanwezig bij de ontvangst van de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen, die met zijn vrouw voor een eendaags officieel bezoek in Nederland is. Het koningspaar biedt hen in paleis Noordeinde een lunch aan.

Máxima heeft meteen weer een volle agenda. Ook donderdagochtend is ze op pad. Dan is ze in de Werkspoorkathedraal in Utrecht aanwezig bij de conferentie The Future Of Sustainable Trade. Vanuit haar VN-functie geeft Máxima een toespraak. Ook minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt een toespraak.

Vorige week vrijdag maakte de RVD bekend dat Máxima vanwege gezondheidsklachten op doktersadvies voorlopig rust moest houden en dat nader onderzocht zou worden of ze een darminfectie had. Haar voorgenomen VN-reis naar Tanzania, die deze week zou plaatsvinden, werd om die reden afgezegd. Andere openbare afspraken waren voor 14 november niet aangekondigd.