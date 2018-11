Start-ups staan volop in de belangstelling tijdens het staatsbezoek van president Halimah Yacob van Singapore. Koning Willem-Alexander neemt de president tijdens haar driedaagse bezoek aan Nederland tot twee keer toe mee naar startup-ondernemers.

Op de eerste dag van het staatsbezoek, woensdag 21 november, neemt Willem-Alexander president Halimah mee naar Prodock, de innovatiehub voor start-ups in Amsterdam. De koning doet dat nadat hij en koningin Máxima de president en haar man officieel welkom hebben geheten op de Dam in Amsterdam. De ontvangst vindt plaats in Koninklijk Paleis Amsterdam, waar die avond het staatsbanket plaatsvindt.

Ook donderdag 22 november neemt Willem-Alexander de Singaporese president mee naar beginnende ondernemers. Dit keer doet hij dat in Rotterdam, waar startup-ondernemers die zich bezighouden met maritieme logistiek en circulaire economie vertellen over hun werk. De koning en president Hamilah gaan later die middag naar Delft, waar bij Deltares wordt gesproken over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de stijging van de zeespiegel en klimaatverandering.

Officieel afscheid

Voordat president Hamilah met Willem-Alexander op pad gaat, vergezelt koningin Máxima haar naar het Horticultural Centre in Bleiswijk. Tijdens dit bezoek is er onder meer aandacht voor duurzame (stads)landbouw, innovatieve tuinbouw, gezond voedsel en voedselveiligheid. Donderdagavond vindt in de Trêvezaal op het Binnenhof het regeringsdiner plaats. Na dit diner neemt het koningspaar officieel afscheid van de president en haar echtgenoot.

Voor de Singeporese gasten zit het staatsbezoek er dan nog niet op. Op de laatste dag, vrijdag 23 november, brengt de president met de bedrijvendelegatie uit Singapore een bezoek aan Brainport Eindhoven.